Cijferhausse op Wall Street

Gepubliceerd op | Views: 710

NEW YORK (AFN) - Bedrijfsresultaten zullen donderdag de hoofdrol opeisen op Wall Street. Onder de bedrijven die de boeken openden zijn onder meer Twitter, Comcast, ConocoPhillips, Merck, Microsoft, Tesla en Ford. De graadmeters in New York lijken met winsten aan de nieuwe handelsdag te beginnen, na de koersval een dag eerder.

Twitter staat naar verwachting voor een koerssprong. Het socialmediabedrijf boekte meer winst op een hogere omzet. Het aantal gebruikers daalde wel. Dit was het gevolg van een opschoonactie van Twitter zelf. Het bedrijf wil onder meer af van nepaccounts.

Ook automaker Tesla staat voor een fors hogere opening. Het bedrijf verraste met zwarte cijfers over de voorbije maanden. Dat gebeurde in een periode waarin topman Elon Musk zwaar onder druk stond door verschillende schandalen.

American Airlines

Energieconcern ConocoPhilips verbeterde zijn prestaties geholpen door de gestegen olieprijs. Bij luchtvaartmaatschappij American Airlines zorgde die stijging juist weer voor een hogere brandstofrekening. Automaker Ford kampte ook met stijgende kosten. De automaker liet om uiteenlopende redenen zijn doelstelling voor het het hele jaar los. Verder roept Ford 1,3 miljoen auto's terug naar de garage vanwege een problemen met het brandstofsysteem.

Farmaceut Bristol-Myer Squibb stelde zijn verwachting voor het hele jaar naar boven tot bij, ondanks stevige concurrentie op het gebied van kankermedicijnen. Rivaal Merck kwam ook met cijfers. Het bedrijf beloofde zijn aandeelhouders te belonen.

Dow Jones

Chipmaker AMD wist met zijn publicaties geenszins te overtuigen. Het aandeel lijkt dieprood te openen na zwakke derdekwartaalcijfers, zorgen over de activiteiten op het gebied van grafische kaarten en een teleurstellende prognose. Techreus Microsoft voerde de winst en omzet op. Dat deed ook creditcardmaatschappij Visa. Verder profiteerde kabelbedrijf Comcast van de aanwas van nieuwe breedbandgebruikers.

Verder wordt gereageerd op het weinig verrassende besluit van de Europese Centrale Bank om niet te tornen aan de rente. Op de macro-agenda prijken onder meer cijfers over WW-aanvragen, orders van duurzame goederen en de huizenverkopen.

De Dow-Jonesindex eindigde woensdag uiteindelijk 2,4 procent lager op 24.583,42 punten. De brede S&P 500 verloor 3,1 procent tot 2656,10 punten. Techgraadmeter Nasdaq zakte 4,4 procent tot 7108,40 punten.