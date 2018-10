Winstval American Airlines door dure brandstof

Gepubliceerd op | Views: 411 | Onderwerpen: luchtvaart

FORT WORTH (AFN/RTR) - American Airlines heeft de winst in het derde kwartaal zien kelderen. Hogere brandstofkosten vanwege de gestegen olieprijzen speelden het Amerikaanse luchtvaartconcern parten, zo kwam naar voren uit een handelsbericht.

Ook speelde in de resultaten mee dat American Airlines in september zo'n 2100 vluchten moest schrappen vanwege de orkaan Florence. American Airlines zette een winst van 341 miljoen dollar in de boeken, bijna een halvering van het resultaat een jaar geleden. Het bedrijf merkte daarbij op dat de brandstofrekening in de verslagperiode maar liefst 42 procent hoger lag dan een jaar eerder. De opbrengsten van de onderneming kwamen uit op circa 11,6 miljard dollar.

Over het huidige kwartaal is American Airlines optimistisch gestemd. Evenals concurrenten denkt het bedrijf de stijgende brandstofprijzen te kunnen compenseren door bijvoorbeeld hogere ticketprijzen.