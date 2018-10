'Economie eurozone groeit, maar minder snel'

Gepubliceerd op | Views: 1.610 | Onderwerpen: Europa

FRANKFURT (AFN/BLOOMBERG) - De economie van de eurozone groeit door, ook al zijn de cijfers ,,iets zwakker dan verwacht''. Dat zei president Mario Draghi van de Europese Centrale Bank (ECB) in een toelichting op het rentebesluit van donderdag. Volgens de Italiaan zijn de risico's voor de economie ,,overwegend in balans''.

De ECB-beleidsmakers hebben vertrouwen dat de kracht van de economie de inflatie vooruit helpt naar een niveau net onder de 2 procent. In september nam de geldontwaarding licht toe naar 2,1 procent op jaarbasis van 2 procent een jaar eerder, wat voornamelijk door hogere prijzen voor energie en voedsel werd veroorzaakt. Draghi verwacht dat de inflatie de komende periode rond dat niveau blijft.

De ruzie tussen Italië en de Europese Commissie heeft volgens Draghi vooralsnog geen grote gevolgen voor de economie van de eurozone. De ECB-president denkt dat Brussel en Rome uiteindelijk tot een oplossing kunnen komen, al moet de Italiaanse regering zich volgens Draghi wel aan de begrotingsregels houden.

Gratis geld lenen

De centrale bank herhaalde tot zeker na de zomer van 2019 vast te houden aan de huidige zeer lage rentetarieven. De herfinancieringsrente blijft 0 procent. Dat betekent dat banken gratis geld kunnen lenen bij de ECB. De depositorente staat op min 0,4 procent. Als banken geld in Frankfurt stallen, leggen ze daar dus geld op toe.

Door persbureau Bloomberg gepolste economen verwachten in doorsnee pas in september volgend jaar een eerste renteverhoging. De ECB herhaalde ook dat eind december het opkoopprogramma voor obligaties wordt stopgezet. Vanaf deze maand is het maandelijkse aankoopbedrag al verlaagd van 30 miljard euro naar 15 miljard euro. Na afloop van het opkoopprogramma blijft de bank de terugbetaalde bedragen voor langere tijd herinvesteren.