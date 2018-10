Verlies Axalta door sluiting fabriek België

Gepubliceerd op | Views: 339 | Onderwerpen: België

PHILADELPHIA (AFN) - Verfproducent Axalta heeft in het derde kwartaal een verlies geleden. Dat kwam grotendeels door de sluiting van een vestiging in het Belgische Mechelen. Ook voor het verbeteren van de productiviteit maakte de Amerikaanse branchegenoot van AkzoNobel extra kosten. Zonder die invloeden was wel sprake van winst.

Het verlies van Axalta in het derde kwartaal kwam uit op 13,1 miljoen dollar. Dat was in dezelfde periode vorig jaar nog een winst van 54,9 miljoen dollar. De aangepaste nettowinst was in het afgelopen kwartaal 77,5 miljoen dollar tegen 65 miljoen dollar een jaar eerder.

De omzet bedroeg 1,1 miljard dollar. Dat was een stijging van 4,4 procent. Zonder wisselkoerseffecten was die stijging op 6,9 procent uitgekomen. Axalta kon in bijna alle regio's hogere prijzen vragen voor zijn producten. Alleen in Azië stonden de prijzen onder druk, vooral voor wat betreft autolakken in China.

Concurrent Sherwin-Williams scherpte bij zijn derdekwartaalcijfers de verwachting voor de winst per aandeel aan. De bandbreedte ging naar 19,50 dollar tot 19,20 dollar per aandeel. Eerder sprak het bedrijf nog van een range van 19,05 dollar tot 19,35 dollar per aandeel. In het afgelopen kwartaal kwam de winst van Sherwin uit op 354,03 miljoen dollar, van 316,6 miljoen dollar een jaar eerder. De omzet steeg naar 4,7 miljard dollar.