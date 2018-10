Amerikaans Merck beloont aandeelhouders

Gepubliceerd op | Views: 13 | Onderwerpen: biotechnologie

KENILWORTH (AFN/BLOOMBERG) - De Amerikaanse farmaceut Merck verhoogt zijn kwartaaldividend en gaat voor 10 miljard dollar eigen aandelen inkopen. Dat maakte het bedrijf donderdag bekend bij de presentatie van zijn kwartaalcijfers.

Het bedrijf dat buiten de Verenigde Staten en Canada te boek staat als MSD om verwarring met de Duitse naam- en branchegenoot te voorkomen verhoogt zijn winstuitkering met 15 procent tot 55 cent per aandeel. Merck heeft al een aandeleninkoopprogramma lopen en heeft nu de weg vrij gemaakt voor nog eens 10 miljard dollar om extra stukken in te kopen.

De omzet liep op naar 10,8 miljard dollar, van 10,3 miljard dollar een jaar eerder in dezelfde periode. Onder de streep hield het bedrijf bijna 2 miljard dollar over, waar vorig jaar nog een nettoverlies van 56 miljoen dollar in de boeken werd gezet.

De positieve resultaten waren grotendeels te danken aan goede verkopen van het kankermedicijn Keytruda. Het middel is een van de belangrijkste behandelingen bij longkanker. Een jaar eerder werd het resultaat nog in het rood geduwd door een eenmalige afschrijving op de samenwerking met AstraZeneca.