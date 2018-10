Ajax investeert in jeugdopleiding Sparta

Gepubliceerd op | Views: 1.080

AMSTERDAM (AFN) - Ajax en Sparta Rotterdam gaan nog nauwer met elkaar samenwerken. De Amsterdamse club investeert de komende drie seizoenen zelfs in de jeugdopleiding van de Kasteelclub. Het betreft ondersteuning van Ajax aan Sparta op het gebied van opleiding, training en scouting.

De twee clubs werken al een aantal jaren samen. Sparta bracht zijn grootste talenten onder bij de jeugdopleiding van Ajax. De samenwerking krijgt nu een nieuwe impuls.

,,Dankzij de kwaliteit van de jeugdopleiding van Sparta in al haar facetten doen Ajax en Sparta reeds jaren zaken. Ajax is zich er als geen ander van bewust dat de jeugdopleiding de slagader van de club is. Daarom wordt de Spartaanse jeugdopleiding per direct voor de komende drie seizoenen ondersteund op het gebied van opleiding, training en scouting", meldt Ajax op de website.

Beide clubs benadrukken dat de afspraken uitsluitend gelden voor de opleiding en bijvoorbeeld niet voor de eerste elftallen.