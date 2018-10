Containerrederij CMA-CGM wil heel Ceva

Gepubliceerd op | Views: 284

BAAR (AFN/RTR) - De Franse containerrederij CMA-CGM heeft een bod gedaan op het gehele logistieke bedrijf Ceva Logistics, waarin het al een grote aandeelhouder is. Dat bleek donderdag. In reactie op het bericht schoot het aandeel Ceva in Zürich fors omhoog.

CMA-CGM heeft al bijna een derde van de aandelen Ceva in bezit en kondigde het bod, waarbij aandeelhouders vrijwillig hun stukken kunnen aanbieden, aan als onderdeel van het versterken van de samenwerking tussen de twee. De beursnotering zal namelijk blijven bestaan. Ceva is momenteel een overnameprooi. Onlangs deed de Deense rederij DSV nog een afgewezen poging om beleggers te verleiden.

Ceva, het vroegere TNT Logistics, ging eerder dit jaar naar de beurs. Daarbij werd gekozen voor een Zwitserse notering, terwijl eerder Amsterdam of New York als beurslocatie werden overwogen. TNT, dat later zelf werd gesplitst in PostNL en het door het Amerikaanse FedEx overgenomen TNT Express, verkocht zijn logistieke onderdeel in 2006 aan investeerder Apollo. Toen werd het Ceva Logistics.