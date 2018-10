Gepubliceerd op | Views: 771

LONDEN (AFN/RTR) - De Britse hypotheekverstrekker Lloyds Banking Group heeft in het derde kwartaal een miljardenwinst in de boeken gezet. Dat kwam naar voren uit een handelsbericht, waarin ook het vertrek van de financieel topman werd aangekondigd.

Lloyds zette een winst voor belasting in de boeken van 1,8 miljard pond. Dat is meer dan analisten vooraf in doorsnee hadden voorzien. In de eerste negen maanden van het jaar steeg het resultaat met 10 procent tot 4,9 miljard pond, terwijl de kosten afnamen. Lloyds bevestigde zijn financiële doelstellingen.

Verder bleek dat financieel topman George Culmer, na de halfjaarcijfers van volgend jaar, met pensioen gaat.