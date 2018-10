Heijmans draagt nieuwe commissaris voor

Gepubliceerd op | Views: 309

ROSMALEN (AFN) - Heijmans wil Martika Jonk benoemen als nieuw lid van de raad van commissarissen. Het bouwbedrijf breidt het aantal toezichthouders tijdelijk uit tot het aftreden van Sjoerd van Keulen in april. Hij is niet herkiesbaar.

Jonk is partner van advocatenkantoor CMS Derks Star Busmann, commissaris van Gasunie en lid van de raad van toezicht van ziekenhuizen in Nieuwegein en Eindhoven. Aandeelhouders kunnen zich op 6 december tijdens een buitengewone aandeelhoudersvergadering buigen over de benoeming.