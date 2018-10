Winst voor biotechnoloog Pharming

Gepubliceerd op | Views: 4.954 | Onderwerpen: biotechnologie

LEIDEN (AFN) - Pharming heeft in de eerste negen maanden van het jaar een winst in de boeken gezet, ten opzichte van een verlies in dezelfde periode een jaar eerder. Dat maakte de biotechnoloog donderdag bekend in een handelsbericht.

De nettowinst kwam uit op 11,7 miljoen euro, tegen een min van 37,7 miljoen euro een jaar eerder. Dat kwam vooral door een verbeterde verkoop van zijn product Ruconest in de Verenigde Staten. De productomzet steeg met 74 procent tot 97,7 miljoen euro. De kaspositie van Pharming nam toe tot 72,2 miljoen euro.

Topman Sijmen de Vries spreekt in een toelichting van ,,uitstekende resultaten in een periode van intense concurrentie''. Volgens hem zullen de resultaten van het vierde kwartaal van dezelfde orde van grootte zijn als die in het derde kwartaal, omdat er ondanks de concurrentie sprake is van een aanhoudende onderliggende vraag. Pharming spreekt de verwachting uit dat het een aanhoudend positief nettoresultaat zal realiseren, met voortgaande winstgevendheid en positieve kasstromen voor het resterende kwartaal