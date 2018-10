Wereldwijde staalproductie verder gegroeid

Gepubliceerd op | Views: 750

BRUSSEL (AFN) - De wereldwijde productie van staal is in september met 4,4 procent toegenomen ten opzichte van een jaar eerder, tot 151,7 miljoen ton. Dat meldt de World Steel Association (WSA).

China, met voorsprong de grootste staalproducent ter wereld, verhoogde de productie op jaarbasis met 7,5 procent tot 80,8 miljoen ton. Ook in de Verenigde Staten, Frankrijk en Brazilië ging de productie omhoog. In onder meer Japan, Turkije en Italië was sprake van een daling.