Heights Capital meldt belang in Kiadis Pharma

AMSTERDAM (AFN) - Heights Capital Management heeft een belang in Kiadis Pharma aangemeld bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Dat bleek donderdag.

Heights Capital heeft een kapitaalbelang en stemrecht van 3,69 procent in de onderneming. Er zijn geen eerdere meldingen van deze partij in Kiadis bekend in de registers van de toezichthouder.