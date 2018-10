Koersdreun voor Japanse beurs

Gepubliceerd op | Views: 2.152 | Onderwerpen: Azië, Japan

TOKIO (AFN) - De Japanse aandelenbeurs kreeg donderdag rake klappen na de zware verliezen op Wall Street. Ook elders in het Verre Oosten gingen de beurzen flink omlaag. Toenemende beleggerszorgen, zoals over handelsspanningen die wereldwijde economische groei afremmen en angst dat de winsten van bedrijven op hun piek zitten, zette het beurssentiment zwaar onder druk.

De toonaangevende Nikkei-index in Tokio raakte 3,7 procent kwijt en sloot op 21.268,73 punten. Vooral de Japanse chipbedrijven gingen in de uitverkoop na tegenvallende resultaten van de Amerikaanse chipmakers AMD en Texas Instruments.

De beurs in Shanghai noteerde tussentijds 1,4 procent in de min en de Hang Seng-index in Hongkong leverde 1,9 procent in. Cathay Pacific verloor 4,9 procent. Volgens persbureau Reuters zijn de gegevens van zo'n 9,4 miljoen passagiers van de luchtvaartmaatschappij en dochterbedrijf Hong Kong Dragon Airlines gehackt. De All Ordinaries in Sydney zakte 2,8 procent onder aanvoering van de Australische grondstoffenbedrijven en banken.

De Kospi in Seoul daalde 2,1 procent. De Zuid-Koreaanse chipmaker SK Hynix verloor bijna 3 procent ondanks beter dan verwachte kwartaalcijfers. Het Zuid-Koreaanse technologieconcern Samsung, een zwaargewicht in de Kospi, leverde bijna 4 procent in. Hyundai daalde 6,4 procent. De automaker zag de kwartaalwinst kelderen door de kosten van een terugroepactie in de VS.