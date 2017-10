Akzo haalt 'postbus' weg uit Catalonië

Gepubliceerd op | Views: 187

AMSTERDAM (AFN) - AkzoNobel heeft de statutaire vestigingszetel van een van zijn bedrijfsonderdelen in Catalonië verplaatst naar Zaragoza, buiten de regio. Het Nederlands verf- en chemieconcern zegt dat het slechts om een wijziging van de ,,juridische postbus'' gaat en dat de stap genomen is om zaken makkelijker te maken voor klanten.

Of het besluit ook verband houdt met de recente politieke onrust in Catalonië, kan een woordvoerder desgevraagd niet aangeven. AkzoNobel heeft in totaal vijf bedrijfsonderdelen in het Zuid-Europese land. De fabrieken liggen allemaal rondom Barcelona, en dat blijft zo. In Zaragoza heeft het bedrijf een magazijn.

Volgens de zegsman is het voor Spaanse klanten die decoratieve verven willen bestellen makkelijker als de betreffende postbus in Zaragoza uitkomt, en niet in Barcelona. Hij benadrukt dat het besluit ,,geen enkel juridisch, arbeidsrechtelijk of fiscaal gevolg'' heeft voor AkzoNobel in Spanje.

Afgelopen weken hebben meer dan duizend bedrijven hun hoofdkantoor of vestigingszetel uit Catalonië teruggetrokken en naar elders verhuisd. Catalonië dreigt de onafhankelijkheid van Madrid uit te roepen naar aanleiding van een referendum waarin een overweldigende meerderheid stemde voor afscheiding van Spanje.