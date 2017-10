'Roaming zet omzet KPN onder druk'

Gepubliceerd op | Views: 381

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - De verminderde inkomsten uit roaming zorgen naar verwachting voor een verdere afname van de omzet van KPN. Het telecombedrijf komt donderdag met kwartaalcijfers en analisten verwachten dat die lager zijn dan vorig jaar.

De marktvorsers zien in doorsnee een omzet van 1,6 miljard euro waar vorig jaar nog 1,7 miljard werd binnengehaald. Dat betekent een daling van 5 procent. Ook in het tweede kwartaal namen de inkomsten bij KPN al met ruim 3 procent af. De aangepaste brutowinst (ebitda) was vorig jaar nog 662 miljoen euro, maar zakt volgens de kenners naar 631 miljoen euro. De nettowinst zou wel fors hoger uitkomen. Die stijgt van 45 miljoen euro naar 129 miljoen euro.

Zelfs voor het enige groeisegment, de consumententak, voorzien de analisten dat KPN over de afgelopen periode een krimp rapporteert. Vorig jaar haalde die divisie nog een omzet van 802 miljoen euro, nu zou dat op 790 miljoen euro uitkomen.

Stabiel

De consumentenmarkt is echter redelijk stabiel, blijkt ook uit de slechts marginale groei van het aantal klanten bij Tele2 en het feit dat VodafoneZiggo deze zomer een prijsverhoging doorvoerde. Dat zou kunnen betekenen dat het aantal klanten voor KPN vrijwel gelijk blijft.

Voor de zakelijke tak verwachten de analisten in doorsnee een teruggang van meer dan 5 procent naar een omzet van 535 miljoen euro. Die divisie had het de afgelopen periode al moeilijk.