Apple maakt uitzonderingen op omstreden betaalregels voor apps

Gepubliceerd op | Views: 286

CUPERTINO (AFN/BLOOMBERG) - Apple maakt een uitzondering op zijn omstreden regels voor betalingen binnen zijn appstore. Waar apps normaal gesproken 30 procent van de betaalde bedragen moeten inleveren bij de iPhone-maker, geldt dit niet langer voor betaalde livestreams op Facebook.

Betalingen binnen apps die via appstore van Apple zijn gedownload, moeten altijd via het betalingssysteem van die techgigant zelf worden afgehandeld. Daarbij geldt een tarief van 30 procent. Voor Facebook maakt Apple nu de uitzondering, omdat veel ondernemers noodgedwongen fysieke bijeenkomsten moeten verplaatsen naar het digitale. De socialmediagigant ontwikkelde deze zomer een dienst waarmee bijvoorbeeld online cursussen of yogatrainingen worden gegeven.

Ook voor ClassPass, dat sinds de coronapandemie online trainingen en fitnesslessen mogelijk maakt, is een uitzondering gemaakt. Hetzelfde deed Apple voor Airbnb.

Steeds meer kritiek

Apple krijgt steeds meer kritiek op het verplichte gebruik van zijn dure betaalsysteem binnen de appstore. De maker van videospellen Epic Games, maker van Fortnite, stapte onlangs naar de rechter wegens vermeend machtsmisbruik door Apple. In augustus verwijderde Apple namelijk de game Fortnite uit zijn appstore omdat in dit spel een eigen betaalsysteem was opgezet voor mobiele spelers.

Deze week voerde Epic Games via een andere weg de druk op Apple op. Samen met andere organisaties, waaronder Spotify en een belangenvereniging voor Europese nieuwsmedia, richtte het bedrijf een alliantie op voor eerlijkere praktijken binnen de appstore van Apple.