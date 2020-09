Air France vliegt in najaar nog op halve kracht

Net als vliegtuigen in de lucht wordt er “hoog over” ons hoofd door overheden beslist. Beslist over het tegen elke prijs in de lucht houden van zoveel mogelijk vliegtuigmaatschappijen. Ondernemingen zonder enig vet op de ribben. Miljarden euro’s stromen naar deze ondernemingen toe. Dit omdat het geld gratis is, vanuit het niets met een druk op de knop gecreëerd kan worden en het als politiek gezichtsverlies gezien wordt als er eentje om zou stuiteren.



Als het allemaal niet zo uitermate triest zou zijn kon je er misschien nog om lachen. Eigenlijk onwerkelijk. We zadelen onze nakomelingen op met een mega probleem. Het maakt de politiek niet uit. Scoren op korte termijn is het enige dat telt.