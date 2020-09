Techfondsen leiden Wall Street naar tussentijdse winst

quote: Namy schreef op 25 september 2020 20:30:



Het zijn de techbedrijven die zijn gebouwd obv de fundamenten van de toekomst en minder last hebben van covid-19. Microsoft investeert bijvoorbeeld in gaming, wat geen vreemde stap is.

Stijgen prima maar wat daar met het overgrote deel van de fondsen gaande is is gekkenwerk.Je groeit nu extra en straks na corona en een vaccin/medicijn want mogen we toch hopen dat dat gaat gebeuren dan valt die groei ook weer terug maar natuurlijk niet helemaal.Dus het heeft echt wel.voordelen maar van kw 20 naar kw 100 is heel normaal voor een hoop fondsen, natuurlijk voor de hele grote is dat niet zo maar die kunnen ook lastiger harder groeien.Waarom stpnd apple eerst zo lang kw 15 ofzo en daarmee onder de 200 en nu gesplitst 1 op 5 boven de 100, dat is toch meer dan 150% erbij.... dat is toch echt gewoon heel veel meer waardering en echt niet alleen maar door de groei en dat is nog matig omdat het zo groot is.Nikola is natuurlijk een mooi voorbeeld van de gekte en is inmiddels weer een beetje richting aarde.Tesla gaat natuurlijk ook nergens over.En dat dan in spagaat met de oude normaal aandelen die veelvuldig zeker in Nederland 50% of nog meer lager staan om redenen die misschien nu even van toepassing zijn maar nogmaals, er komt een tijd na corona en dan normaliseerd alles weer in meer en mindere mate maar alles staat nu alsof het altijd zo zal blijven.Dat gaat natuurlijk niet gebeuren want het wordt nu al bijna niet meer geaccepteeerd en er wordt hard gewerkt aan een tegen middel.Daarom vond ik dat ik even moest reageren op de 'koopjes jagers' als dit dan in combinatie genoemd wordt met tech aandelen.