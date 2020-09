Polen sluit voor 2049 alle kolenmijnen

quote: haas schreef op 25 september 2020 18:02:

goed idee van Polen



want haar poolse burgers kunnen het anders niet betalen



PS: NL wil voorop lopen: en laat haar burgers BETALEN

Wie verzorgt de meeste uitstoot?Bedrijven/industrie. Die moet je laten investeren in duurzaamheid.De burger is maar voor 7% verantwoordelijk voor de totale uitstoot. Waar hebben we het over in het totaalplaatje?Als de overheid nu voor Jan modaal, de waterstof- en elektrische auto zwaar subsidieert, dan kan Jan modaal ook bijdragen. Anders wordt het een grote flop.Laat iedereen elektrisch koken, subsidieer (en niet een heel klein beetje) een zonneboiler en elektrische ketel en je kan Jan modaal ook meekrijgen. Een warmtepomp is te duur met vloerverwarming, andere radiatoren -> convectoren etc.etc.En niet te vergeten. Er wordt in de hele wereld veel palmolie gebruikt. O.a. in boter. Daardoor verdwijnen regenwouden, om palmbomen te kunnen planten.Laten ze eerst daar eens beginnen.