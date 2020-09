CPB: wereldhandel herstelt in trager tempo

Gepubliceerd op | Views: 429 | Onderwerpen: CPB

DEN HAAG (AFN) - De wereldhandel is in juli gegroeid met 4,8 procent ten opzichte van de voorgaande maand. Daarmee vertraagde het herstel ten opzichte van juni, toen de handel op maandbasis met 7,9 procent toenam.

In de eurozone steeg de uitvoer met 5,9 procent en de invoer met 4,1 procent. In de Verenigde Staten was het herstel veel sterker, met een stijging van 11 procent voor zowel de export als import.