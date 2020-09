Vodafone wint Indiase belastingzaak bij Haags arbitragehof

Gepubliceerd op | Views: 441 | Onderwerpen: India

DEN HAAG (AFN/RTR/BLOOMBERG) - Vodafone heeft een internationaal arbitrageproces gewonnen bij het Permanent Hof van Arbitrage in Den Haag. Daardoor hoeft het Britse telecomconcern miljarden aan Indiase belastingvorderingen niet te betalen.

Vodafone bakkeleide al jaren met de Indiase belastingdienst over claims van in totaal meer dan 200 miljard roepie, omgerekend ruim 2 miljard euro. Het ging onder meer om geld dat Vodafone verschuldigd zou zijn in verband met een overname waarmee het bedrijf meer dan tien jaar geleden de Indiase markt betrad. Dat proces ging onder meer via een dochterbedrijf in Nederland.

Enkele jaren terug besloot Vodafone hierover een international arbitrageproces te beginnen. Daarbij beriep het concern zich op bestaande internationale afspraken tussen India en Nederland. Het tribunaal dat zich over de zaak heeft gebogen, gaat mee met het betoog van Vodafone en stelt dat India moet afzien van de vorderingen.