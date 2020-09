Coronazorgen houden beurzen in greep

quote: Ketelbinkie02 schreef op 25 september 2020 12:47:

[...]



Helemaal mee eens, kwestie van discipline en die is al decennia helemaal zoek in Nederland, na 3 weken was de meerderheid het al zat, hoe moeilijk is het om je aan te passen.



Tja u wilt graag dat iedereen in isolement verder leeft. Genoeg mensen die vinden dat er vrij weinig aan de hand is en dat ouderen zichzelf maar moeten afzonderen. Voor beide is wat te zeggen, zeker gezien we in een vrij land wonen.Het is echter schandalig te noemen dat in zo'n welvarend land als NL de zorg niet toereikend is voor een opgevoerde griep. Maar vervolgens wel miljarden uit geven aan compensatie en begrotingstekort van 40 miljard.In mijn optiek moet overheid zich achter de oren krabben en afvragen waarom we niet 1 miljard extra in zorg hadden kunnen steken zodat dit hele gedoe allemaal niet nodig was geweest.