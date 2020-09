'Goed nieuws voor Galapagos in Japan'

Gepubliceerd op | Views: 612 | Onderwerpen: biotechnologie, Japan

AMSTERDAM (AFN) - Biotechnologiebedrijf Galapagos heeft voor het eerst in Japan goedkeuring gekregen voor het middel filgotinib en dat is goed nieuws voor het bedrijf, aldus kenners van KBC Securities. Het Japanse ministerie van Volksgezondheid keurde het reumamedicijn goed.

Volgens KBC zal de Japanse goedkeuring bijdragen aan het verkrijgen van een definitief akkoord in Europa. Japan en Europa zijn volgens KBC tezamen goed voor een kwart van de wereldwijde markt voor reumatode artritis. Die wordt geraamd op 6,5 miljard dollar.

In de Verenigde Staten kreeg Galapagos-partner Gilead eerder nog geen goedkeuring in de huidige vorm. Voor een akkoord zijn aanvullende veiligheidsgegevens nodig. Een nieuwe aanvraag in de VS wordt in de zomer van volgend jaar verwacht. Daarna volgt een evaluatieperiode van twee tot zes maanden. Daarmee volgt een lancering van het middel in de VS naar verwachting eind volgend jaar.

KBC handhaafde zijn koopadvies voor Galapagos met een koersdoel van 144 euro. Het aandeel noteerde vrijdag na krap een uur handelen 2,1 procent hoger op 117,40 euro.