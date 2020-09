'Accountantskosten lopen hard op voor kleinere beursfondsen'

Gepubliceerd op | Views: 338

BUSSUM (AFN) - De accountantskosten voor kleinere beursfondsen zijn explosief gestegen. Ook het aantal accountants dat de jaarrekening controleert is fors gedaald, bericht de Vereniging MidkapNL op basis van eigen onderzoek bij Nederlandse kleine en middelgrote beursfondsen.

Het aantal accountants met een vergunning voor organisaties van openbaar belang (oob) daalde tussen 2010 en 2019 van vijftien naar zes. De terugloop werkt volgens de vereniging prijsopdrijvend. In de periode tussen 2014 en 2019 zijn de kosten daardoor gemiddeld met bijna 130 procent gestegen, een "ruime verdubbeling".

Organisaties van openbaar belang (oob) zijn verplicht hun jaarrekening te laten controleren door een accountant met een oob-vergunning. Tussen 2018 en 2019 leverden drie van de negen oob-accountants hun vergunning in. Het gaat om Grant-Thornton, Baker Tilly en Accon avm. Zij bedienden met name de middelgrote en kleinere organisaties en beursfondsen. Buiten de grote accountantskantoren daalde het aantal jaarrekeningcontroleurs in acht jaar tijd van elf naar twee.

Regeldruk

Ze leverden de vergunning in vanwege regeldruk, extra kosten die oob-accountants moeten maken, zware controles en negatieve beoordelingen van toezichthouders en te geringe opbrengsten. De grote vier accountantskantoren - EY, Deloitte, KPMG en PWC - hebben nog wel vergunningen. Zij controleren veelal de grotere Nederlandse beursfondsen.

De vereniging spreekt van een "langjarige trend" en verwacht dat de problemen en "ongezonde marktverhoudingen" in de sector zullen toenemen. Vooral omdat organisaties verplicht zijn om van accountant te wisselen en dan niemand meer kunnen vinden.

Omdat veel beursfondsen in financiële problemen dreigen te komen door de accountantskwestie bereidt minister van Financiën Wopke Hoekstra een wetswijziging voor die accountants moet dwingen om de jaarrekeningen van bedrijven met een beursnotering te controleren. Daar zitten volgens juristen wel veel haken en ogen aan.