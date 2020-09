'Verkoop onderdelen door Aegon geen verrassing'

Gepubliceerd op | Views: 1.326 | Onderwerpen:

AMSTERDAM (AFN) - Dat verzekeraar Aegon zijn Centraal- en Oost-Europese onderdelen zou willen verkopen, komt niet als een verrassing. Dat schrijven kenners van KBC Securities in een reactie.

Een eventuele verkoop zou passen in nieuwe initiatieven van topman Lard Friese om de organisatie te stroomlijnen. Volgens KBC wil Friese geen tijd verspillen, gelet ook op de strategie-update in december. De nieuwe Aegon-baas gaf in het verleden al wel aan flinke ingrepen te willen doen binnen het concern, waarbij de optie werd opengehouden dat Aegon zich van bepaalde markten terug zal trekken.

Volgens KBC zou de vorige werkgever van Friese, NN Group een geschikte koper zijn voor de divisie die minstens 500 miljoen euro moet kosten. Aegon weigerde overigens commentaar te geven op de berichten over een eventuele verkoop van onderdelen.

KBC hanteert een hold-advies op Aegon met een koersdoel van 3 euro. Het aandeel noteerde vrijdag kort na de openingsbel 1 procent hoger op 2,07 euro.