Middel Galapagos en Gilead goedgekeurd in Japan

Ik weet niet hoe oud de patiënten zijn die met deze klachten zitten, maar ze denken vast niet aan nog meer kinderen. Daarnaast is 'verminderde vruchtbaarheid' wat anders dan 'onvruchtbaar'.

en doelgroep is alleen mannen

Zoals de feiten zijn (zie ook LMR):1) Meeste RA-patiënten vrouw.2) +80% RA-patiënten is 50+3) Tox fertiliteits- issue met Filgotinib inzake de hoogste dosis (200mg) wordt onderzocht binnen separate studies (MANTA + MANTA RAy),. Uitkomsten Q1 2021, en slagingskans van deze studie is hoog, gezien afname-drempel als gedefinieerd primaire eindpunt. Dit is zeer duidelijk in een Kempen rapport-geduid.Snel door naar Europese Commissie beslissing, en ook hier wordt een goedkeurende stempel nagenoeg zeker geacht.De FDA is een onbetrouwbare organisatie gebleken in deze. Afspraken van juli vorig jaar blijken later niets waard. Ze hebben weinig oog voor de doelgroep (zie bovenstaand).Het oordeel omtrent gebruik Filgotinib 200mg kan je prima overlaten aan reumatologen.Zij staan voor de veiligheid van hun patiënten, en kunnen 200mg ook voor 12-24 weken voorschrijven.Filgotinib heeft de beste veiligheidsratio's; de FDA weigert te kijken naar concurrente studies van JAK-remmers. Ongelooflijk dat er niet een speciale artritis-vergadering is uitgeschreven door de FDA.Volgend jaar mag de FDA haar huiswerk weer overdoen; jammerlijk, gezien grote behoefte aan betere medicijnen voor reumatische artritis patiënten.