Middel Galapagos en Gilead goedgekeurd in Japan

Onderwerpen: biotechnologie, Japan

MECHELEN (AFN) - Het middel Jyseleca, ook wel bekend als filgotinib, van biotechnoloog Galapagos en partner Gilead is goedgekeurd in Japan voor de behandeling van reumatoïde artritis. Volgens de bedrijven heeft de Japanse overheid toestemming gegeven voor het gebruik van het middel bij patiënten die eerder onvoldoende hebben gereageerd op conventionele behandelingen, met inbegrip van het voorkomen van structurele gewrichtsschade.

Reumatoïde artritis is een auto-immuunziekte. Patiënten die hieraan lijden hebben last van gewrichtsontstekingen.

Gilead, dat Jyseleca in samenwerking met Galapagos ontwikkelt, is de houder van de handelsvergunning voor het middel in Japan en is verantwoordelijk voor de productlevering in Aziatische land, terwijl het Japanse Eisai verantwoordelijk is voor de distributie daar. Wereldwijd lopen er diverse studies om de potentiële rol van Jyseleca bij een aantal verschillende ziekten te onderzoeken.