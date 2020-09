'Positief begin voor Amsterdamse beurs'

Gepubliceerd op | Views: 1.066

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam begint vrijdag waarschijnlijk licht hoger. Ook elders in Europa zullen de beursgraadmeters naar verwachting met kleine winsten openen na de verliesbeurt een dag eerder. De hoop op een extra steunpakket voor de Amerikaanse economie, de grootste ter wereld, zorgt voor enig optimisme bij beleggers. De vrees voor een tweede golf van coronabesmettingen in Europa blijft echter zorgen voor terughoudendheid.

De Democraten in de Verenigde Staten werken aan een nieuw stimuleringsplan om de Amerikaanse economie een impuls te geven. In een nieuwe poging om tot een overeenstemming te komen met de Republikeinen in de Senaat en het Witte Huis gaat het om een pakket maatregelen ter waarde van 2,4 biljoen dollar. De onderhandelingen tussen Democraten en Republikeinen over een nieuw steunpakket hebben vooralsnog tot niets geleid en werden in augustus gestaakt.

In Duitsland is het aantal geregistreerde besmettingen met het coronavirus voor de tweede dag op rij met meer dan 2000 gevallen gestegen. Volgens het Robert Koch Instituut (RKI) kwamen er in de afgelopen 24 uur 2153 vastgestelde infecties bij. Het aantal nieuwe besmettingen ligt dichtbij de recordwaarde van de 2297 gevallen die zaterdag werden gemeld.

BAM

Op het Damrak staan onder meer de bouwers BAM en Heijmans in de schijnwerpers. Volgens de kenners van ABN AMRO zal de Nederlandse bouwsector volgend jaar naar verwachting met 3 procent krimpen. De impact van de coronacrisis op de bouwsector was volgens de bank in eerste instantie relatief laag, omdat de effecten van de lockdown van korte duur waren. De achterblijvende bedrijfsinvesteringen, oplopende werkloosheid en versoberde steunmaatregelen van de overheid gaan nu echter zwaarder wegen.

Vastgoedfonds NSI liet weten afspraken te hebben gemaakt met de gemeente Amsterdam over de ontwikkeling van een duurzaam houten kantoorgebouw op de Zuidas. Het gaat volgens het beursgenoteerde bedrijf om een belangrijke stap richting de realisatie van dit project.

Bever Holding

Ook Bever Holding staat in het nieuws. De VVD wil dat het vastgoedfonds van de beurs verdwijnt. Volgens de politieke partij maakt het bedrijf zich schuldig aan chantagepraktijken. Het fonds zou bewust panden verwaarlozen zodat gemeenten grotere bedragen op tafel leggen voor de 'redding' van een pand. Bever werd door Euronext eerder op het strafbankje gezet omdat het bedrijf nog steeds op zoek is naar een accountant voor de controle van de jaarrekening over 2019.

De euro was 1,1665 dollar waard, tegenover 1,1658 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 0,4 procent tot 40,46 dollar. Brentolie werd ook 0,4 procent duurder, op 42,11 dollar per vat.