Ex-topman Audi wordt toch geen commissaris bij TomTom

AMSTERDAM (AFN) - Bram Schot, ex-topman van automerk Audi, wordt toch geen commissaris bij navigatiedienstverlener TomTom. Hij heeft zijn naam van de agenda van de aankomende aandeelhoudersvergadering van TomTom laten halen. Volgens het bedrijf ziet hij "om persoonlijke redenen" af van de functie. TomTom was niet bereikbaar voor een verdere toelichting.

Schot stond tot 1 april aan het roer bij Audi, waar hij eind 2018 was benoemd tot topman. Hij gaf eerder al op tijdelijke basis leiding aan het bedrijf uit Ingolstadt en werkte daarvoor bij Audi-moederconcern Volkswagen.

TomTom kondigde begin september nog aan dat het Schot wilde benoemen tot commissaris voor een periode van vier jaar. Ruim een week later werd bekend dat Schot is aangesteld als niet-uitvoerend bestuurder bij olie-en gasreus Shell. Daar treedt de Nederlander per 1 oktober aan. Bij Shell gaat de ervaren bestuurder uit de autowereld onder meer meedenken over de mobiliteitsopgave waar Shell naar eigen zeggen voor staat.