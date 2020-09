Shell wil af van winningsrechten voor kust Noord-Alaska

Prima, toch. Snel schakelen in tijden als deze is alleen maar goed. Focus houden op huidige plants, hiermee cashen en dit gebruiken voor duurzame energie. Ik zie Shell nog wel de nieuwe 'groene' leverancier worden van energie (zie bericht Microsoft). Moeten ze waarschijnlijk wel eerste Vattenfal / Engie overnemen en paar laadpaalproducenten (Alfen / Mennekes). Zou toch mooi zijn, Shell is een sterk & betrouwbaar merk waar iedereen een energiecontractje, laadpaal of laadpas van wil afnemen, mits de prijs marktconform is. En daarbij komt dat ze in heel EU/wereled netwerk hebben van tankstations, dus potentiele (snel)laadstation.