Shell wil af van winningsrechten voor kust Noord-Alaska

DEN HAAG (AFN/BLOOMBERG) - Olie- en gasreus Shell is van plan geen gebruik te maken van eerder verworven rechten voor boringen voor de kust van Noord-Alaska. De rechten werden in 2012 binnengesleept en vervallen in 2022. Shell zou de contracten nu willen doorverkopen. Daarvoor is goedkeuring nodig van de staat Alaska.

Het is niet voor het eerst dat Shell licenties in de Noordpool-regio opgeeft of verkoopt. Eerder liet het al vergunningen voor het boringen in het Canadese deel van de Noordpool los. Ook verschillende branchegenoten trokken zich terug uit de regio. Deze stap werd onder meer ingegeven door teleurstellende van testboringen in de regio in 2015.

Milieuorganisaties verzetten zich al jaren tegen olieboringen in het kwetsbare gebied.