Topman eBay stapt op na druk aandeelhouder

SAN JOSE (AFN/BLOOMBERG) - Topman Devin Wenig van onlinemarktplaats eBay heeft zijn vertrek aangekondigd. Ook geeft hij zijn functie als president op. eBay werd de afgelopen periode onder druk gezet door activistische aandeelhouder Elliott Management die wilde dat het bedrijf belangen in een aantal bedrijven af zou stoten.

eBay bereikte een akkoord met Elliott over een strategische evaluatie van zijn belangen. Ook mochten Elliott en investeerder Starboard Value twee directeuren benoemen. Wenig liet in een reactie weten dat hij de afgelopen maanden merkte dat hij en zijn nieuwe bestuur niet op één lijn zaten. "Wanneer dat gebeurt, is het voor iedereen beter om opnieuw te beginnen."

Wenig was sinds 2015 topman van eBay toen het bedrijf afgesplitst werd van PayPal. Hij wordt tijdelijk opgevolgd door financieel directeur Scott Schenkel. eBay is onder meer eigenaar van het Nederlandse Marktplaats.