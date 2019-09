Thomas Cook-malaise raakt Transavia

Gepubliceerd op | Views: 338

AMSTERDAM (ANP) - Dat reisorganisatie Thomas Cook Nederland surseance van betaling heeft aangevraagd betekent onder meer slecht nieuws voor Transavia. De luchtvaartmaatschappij vervoerde veel van de reizigers die een vakantie via Thomas Cook of Neckermann hadden geboekt. Nu gaat er noodgedwongen een streep door de reservering van duizenden stoeltjes.

Thomas Cook had eerder al bekend gemaakt dat er tot na de winter nog 40.000 tot 50.000 reizen geboekt waren. Transavia wilde geen aantallen noemen van geannuleerde vliegtickets. "Maar wij lijden absoluut schade", meldde een woordvoerster van Transavia. Naast de geannuleerde reizen steekt de maatschappij ook extra tijd en moeite in de logistiek van het terughalen van vakantiegangers.

Transavia benadrukt dat alle vluchten gewoon volgens schema uitgevoerd worden. De maatschappij rekent er op dat veel van de geannuleerde tickets via een andere touroperator alsnog worden verkocht. "Maar we hebben nog niet de zekerheid van reserveringen die we eerder wel hadden", aldus de zegsvrouw.