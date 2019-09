Verkoop nieuwe woningen VS gestegen

Gepubliceerd op | Views: 169 | Onderwerpen: huizenmarkt, Verenigde Staten

WASHINGTON (AFN) - De verkoop van nieuwbouwwoningen in de Verenigde Staten is in augustus harder gestegen dan verwacht. Dat meldde het Amerikaanse ministerie van Handel.

De verkoop steeg op maandbasis met 7,1 procent, tot een tempo van 713.000 woningen gemeten op jaarbasis. Economen gingen in doorsnee uit van een stijging van 3,6 procent.

In juli ging de verkoop met een herziene 8,6 procent omlaag. Eerder werd voor die maand nog een afname met 12,8 procent gerapporteerd.