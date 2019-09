Behoorlijke min voor beurs Amsterdam

Gepubliceerd op | Views: 949

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam tekende woensdag een duidelijk verlies op, net als de graadmeters elders in Europa. De onzekerheid als gevolg van de aankondiging dat het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden een officieel onderzoek is gestart naar het afzetten van president Donald Trump drukte het sentiment. Ook de politieke ontwikkelingen in Londen rond de brexit en ontwikkelingen aan het handelsfront zorgden voor twijfel.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de middaghandel 0,8 procent in de min op 570,16 punten. De MidKap raakte 1,4 procent kwijt op 814,69 punten. Frankfurt en Parijs verloren tot 1,2 procent. Londen zakte 0,4 procent. Het Britse Lagerhuis komt woensdag weer bijeen, zonder dat er zicht is op een einde aan de diepe politieke crisis in het land over de brexit.

Industrieconcern Aalberts was de grootste verliezer in de AEX met een min van 2,1 procent. Vastgoedconcern Unibail-Rodamco-Westfield (plus 1 procent) kleurde als enige hoofdfonds groen.

Britse kerncentrale

In de MidKap bungelde advies- en ingenieursbureau Arcadis onderaan met een verlies van 4,1 procent. Kabel- en telecomconcern Altice Europe was de sterkste stijger bij de middelgrote fondsen met een plus van 1,2 procent. Bij de kleinere bedrijven daalde funderingsspecialist Sif 3 procent na een adviesverlaging van ABN AMRO.

In Parijs zakte EDF 5,9 procent. Het Franse energieconcern denkt dat de kosten voor de bouw van een Britse kerncentrale aanzienlijk hoger uitvallen dan eerder verwacht. Het Britse supermarktconcern Sainsbury won 2 procent in Londen dankzij beter dan verwachte kwartaalcijfers.

Obligatielening

Thyssenkrupp daalde 1,2 procent in Frankfurt. Het industrie- en staalconcern wil af van zijn topman Guido Kerkhoff na vier winstwaarschuwingen. Het Duitse softwarebedrijf TeamViewer maakte zijn debuut op de beurs in Frankfurt. Het aandeel noteerde 3,4 procent lager.

Het Duitse sportkledingbedrijf Adidas verloor 0,9 procent ondanks goede kwartaalresultaten van de Amerikaanse concurrent Nike. Puma zakte 1,1 procent. Het Franse modeconcern Kering (min 0,7 procent), een grootaandeelhouder van Puma, geeft een obligatielening uit die kan worden omgeruild in aandelen van de Duitse sportkledingmaker.

De euro was 1,10984 dollar waard, tegen 1,0999 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 2,6 procent minder op 55,79 dollar. Brentolie zakte 2,7 procent in prijs tot 61,45 dollar per vat.