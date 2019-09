'Wall Street verwerkt politieke onrust VS'

Gepubliceerd op | Views: 419 | Onderwerpen: Verenigde Staten

NEW YORK (AFN) - De beurshandel in New York lijkt woensdag met zeer kleine uitslagen te openen. Wall Street verwerkt de aankondiging dat het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden een officieel onderzoek is gestart naar het afzetten van president Donald Trump. Verder blijven de handelsspanningen boven de markt hangen. Sportartikelenproducent Nike staat een flink hogere opening te wachten dankzij meevallende kwartaalcijfers.

Volgens voorzitter Nancy Pelosi van het Huis van Afgevaardigden heeft Trump meerdere keren de wet gebroken. Zo zou hij publicatie van een verklaring van een klokkenluider hebben tegengehouden en zou hij de Oekraïense president hebben gevraagd onderzoek te doen naar mogelijke corruptie door Joe Biden en zijn zoon. Voordat het onderzoek naar een afzettingsprocedure van de president kan worden ingesteld, moeten 218 congresleden voor zijn.

Aan het handelsfront werd gemeld dat Chinese bedrijven van plan zouden zijn om grotere hoeveelheden Amerikaans varkensvlees te kopen. Naar verluidt hebben Chinese bedrijven contact gelegd met grote Amerikaanse vleesexporteurs als Smitfield Foods en Tyson Foods. Overigens zorgde Trump dinsdag nog voor pessimisme over de handelsoorlog, door China opnieuw te beschuldigen van valutamanipulatie en het stelen van intellectueel eigendom.

Kwartaal

Nike staat voorbeurs op een plus van circa 6 procent. Nike is goed aan het eerste kwartaal van zijn gebroken boekjaar begonnen. Het bedrijf zette overal ter wereld meer om, maar vooral in de regio Groot China.

Daarnaast hebben tabaksfabrikanten Altria Group en Philip Morris International hun fusiegesprekken stopgezet. Eind augustus werd bekend dat de twee bedrijven aan het praten waren over een samengaan.

Best Buy

Ook elektronicaketen Best Buy kan in beweging komen, na bekendmaking van nieuwe doelstellingen voor de komende vijf jaar. Best Buy mikt daarbij onder meer op een omzet in 2024 van 50 miljard dollar, wat een stijging van 17 procent vergeleken met vorig jaar zou betekenen.

Op macro-economisch gebied zijn er cijfers over de verkoop van nieuwe woningen in de VS.

De beurzen in New York sloten dinsdag lager. De Dow-Jonesindex zakte 0,5 procent tot 26.807,77 punten. De brede S&P 500 ging 0,8 procent omlaag tot 2966,60 punten en techbeurs Nasdaq daalde 1,5 procent tot 7993,63 punten