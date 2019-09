Grote tabaksfusie van de baan

Gepubliceerd op | Views: 331

RICHMOND (AFN) - De Amerikaanse tabaksgiganten Altria Group en Philip Morris International trekken de stekker uit gesprekken over een megafusie in de sector. Philip Morris heeft besloten zich te concentreren op de productie van zijn sigarettenalternatief IQOS in de Verenigde Staten.

Altria en Philip Morris maakten eind vorige maand bekend in gesprek te zijn over een samengaan. Door een fusie zouden de twee bedrijven de afnemende vraag naar sigaretten beter het hoofd kunnen bieden, was de gedachte achter de gesprekken. Door samen te gaan zou een tabaksconcern ontstaan met een marktwaarde van ruim 200 miljard dollar.

De twee bedrijven waren voor 2008 één onderneming. Toen werd Philip Morris afgesplitst onder druk van aandeelhouders. Altria is onder meer verkoper van het merk Marlboro in de VS, Philip Morris verkoopt dat merk in het buitenland.

Alternatief

Met IQOS heeft Philip Morris al een alternatief in handen. Dat apparaatje verhit tabakscapsules, maar verbrandt de tabak niet. Altria heeft op zijn beurt een belang van 35 procent in het populaire vapingbedrijf Juul Labs. De e-sigaretten van dat merk maken gebruik van een vloeistof die nicotine bevat.

Juul is de laatste tijd in opspraak geraakt omdat er steeds meer sterfgevallen in de VS aan vaping worden toegeschreven. Ook kreeg het bedrijf kritiek dat het zich op minderjarigen richt en dat het zich in reclames als een hulpmiddel voor het stoppen met roken voorstelt. Juul maakte mede daarom bekend te stoppen met adverteren in de VS.

Verder vertrekt topman Kevin Burns bij het bedrijf. Hij wordt vervangen door K.C. Crostwaithe, die hiervoor groeidirecteur was bij grootaandeelhouder Altria.