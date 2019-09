TUI springt in gat van Thomas Cook

Gepubliceerd op | Views: 1.027

HANNOVER (AFN) - Reisorganisatie TUI wil komende winter meer vliegtuigen inzetten om in te spelen op de ondergang van concurrent Thomas Cook. Thomas Cook bood net als TUI onder meer pakketvakanties aan, maar de activiteiten van de touroperator zijn in de meeste landen gestaakt na het faillissement van het Britse moederbedrijf.

Het Duitse TUI rekent nu op een hogere vraag naar zijn diensten. Om die reden wordt gekeken of vliegtuigen die in het drukke zomerseizoen werden gehuurd langer kunnen worden vastgelegd. Dat zei topman Fritz Joussen in een interview met persbureau Bloomberg. De ondergang van Thomas Cook zorgt volgens hem voor "significante kansen" voor overgebleven aanbieders, vooral in het Verenigd Koninkrijk.

Toen Thomas Cook maandag op de fles ging waren 150.000 Britten op vakantie via Thomas Cook. De vakantiegangers die nog moesten vertrekken moeten andere plannen maken en zullen naar verwachting op zoek gaan naar alternatieve reismogelijkheden.