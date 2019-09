'Bain en Advent komen met hoger bod op Osram'

Gepubliceerd op | Views: 76

MÜNCHEN (AFN) - Investeerder Bain Capital werkt samen met de nieuwe partner Advent International aan een hoger bod op het Duitse verlichtingsbedrijf Osram Licht in de overnamestrijd met de Oostenrijkse sensormaker AMS. Dat schrijft persbureau Bloomberg op basis van ingewijden.

AMS heeft een bod op tafel gelegd van 38,50 euro per aandeel en krijgt daarbij steun van Osram. Bain had eerder samen met Carlyle Group een bod gedaan van 35 euro per aandeel. Carlyle zou zich inmiddels hebben teruggetrokken uit de overnamestrijd. Bain werkt nu samen met Advent aan een hoger overnamebod dan dat van AMS, aldus de bronnen.

Op de beurs in Frankfurt reageerden beleggers positief op de berichten rond Osram. Het aandeel steeg woensdag in de ochtendhandel met 1,5 procent tot 38,50 euro.