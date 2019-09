Rode beurzen door politieke onrust

Trump mag onderzoeken wat hij wil, ook al lijkt het op dit moment allesbehalve onderbouwd door feiten dat beide Bidens betrokken zijn bij corruptie in de Oekraïne. Vooralsnog heeft dat verhaal een groot Gulliani-gehalte.

Het achterhouden van 400 miljoen dollar aan militaire hulpgoederen (goedgekeurd door het congres) om een ander staatshoofd onder druk te zetten om 'dirt' van je grootste politieke rivaal voor 2020 te verkrijgen, dan wel de suggestie te wekken dat die twee een relatie hebben, als president van het machtigste land ter wereld, is daarentegen absoluut een geval van machtsmisbruik en een terechte grond tot afzetting volgens de grondwet van de Verenigde Staten.



De gronden tot impeachment zijn weliswaar vaag, maar dit kan je absoluut als omkoping of chantage betitelen. En dan lijkt impeachment een logisch vervolg:

“The President, Vice President, and all civil Officers of the United States shall be removed from Office on Impeachment for, and conviction of, Treason, Bribery, or other High Crimes and Misdemeanors.”



Het is weliswaar nog niet onomstotelijk bewezen, maar Trump heeft wel alle schijn tegen, en lijkt het verhaal (in ieder geval deels) te bevestigen...