Frans consumentenvertrouwen iets omhoog

Gepubliceerd op | Views: 0 | Onderwerpen: consumentenvertrouwen

PARIJS (AFN) - Het Franse consumentenvertrouwen is deze maand iets toegenomen. Dat blijkt uit cijfers van het Franse statistiekbureau.

Het consumentenvertrouwen steeg van een opwaarts bijgestelde 103 in augustus naar 104 in september. Economen hadden in doorsnee rekening gehouden met een niveau van 102.