'Lager begin voor Damrak'

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs begint woensdag naar verwachting met verlies. Ook de andere Europese beurzen lijken lager te openen. Beleggers verwerken de aankondiging dat het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden een officieel onderzoek is gestart naar het afzetten van president Donald Trump.

Volgens voorzitter Nancy Pelosi van het Huis van Afgevaardigden heeft Trump meerdere keren de wet gebroken. Zo zou hij publicatie van een verklaring van een klokkenluider hebben tegengehouden en zou hij de Oekraïense president Volodimir Zelenski hebben gevraagd onderzoek te doen naar mogelijke corruptie door Joe Biden en zijn zoon. Voordat het onderzoek naar een afzettingsprocedure van de president kan worden ingesteld, moeten 218 congresleden voor zijn.

Aan het handelsfront drukte Trump de handelshoop die ontstaan was na positieve berichten over toenadering tussen de Verenigde Staten en China de kop in. Hij beschuldigde China opnieuw van valutamanipulatie en het stelen van intellectueel eigendom.

Britse Lagerhuis

In het Verenigd Koninkrijk komt het Britse Lagerhuis woensdag voor het eerst sinds 9 september weer bijeen. Het Hooggerechtshof in Londen heeft bepaald dat de door premier Boris Johnson afgekondigde schorsing van vijf weken onwettig is. Het oordeel is voor Johnson die meent een missie te hebben het land snel uit de EU te halen, een pijnlijke nederlaag.

Op het Damrak liet biotechnologiebedrijf Galapagos weten te starten met een Fase 1-studie met een medicijnkandidaat voor ontstekingsziekten. In de Fase 1-studie wordt gekeken naar werkzaamheid, veiligheid, verdraagbaarheid en medicijneigenschappen.

Banken

BinckBank beleeft zijn laatste handelsdag op de Amsterdamse beurs. Het Deense Saxo Bank heeft de Nederlandse online broker overgenomen, de notering van het aandeel eindigt donderdag. Palenbouwer Sif kan bewegen op een adviesverlaging van ABN AMRO.

In Frankfurt gaat de aandacht uit naar de sportkledingbedrijven Adidas en Puma na goede kwartaalresultaten van de Amerikaanse concurrent Nike. Ook Thyssenkrupp staat in de schiinwerpers. De Duitse industriegigant wil af van zijn topman Guido Kerkhoff na vier winstwaarschuwingen.

Slot dinsdag

De Europese beurzen sloten dinsdag overwegend licht lager. De AEX-index boekte een minieme plus op 574,84 punten en de MidKap daalde 0,2 procent tot 826,25 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs leverden tot 0,5 procent in. Ook Wall Street ging omlaag. De Dow-Jonesindex eindigde 0,5 procent lager op 26.807,77 punten. De brede S&P 500 daalde 0,8 procent en techbeurs Nasdaq zakte 1,5 procent.

De euro was 1,0996 dollar waard, tegen 1,0999 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,7 procent minder op 56,90 dollar. Brentolie zakte 0,8 procent in prijs tot 62,57 dollar per vat.