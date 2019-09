Pelosi stelt onderzoek naar afzetting Trump in

quote: luuk4 schreef op 25 sep 2019 om 09:30:

[...] Ach als Obama wegkomt met het afluisteren vd telefoon van Merkel zijn dit peanuts.De Democraten zijn in totale paniek omdat ze geen tegenkandidaat hebben tegen Trump die met 2 vingers in de neus gaat winnen.Zijn kiezers geloven niks meer vfd fantasie verhalen van de zieke Democraten.

Het afluisteren van Merkel's telefoon onder Obama gebeurde door de inlichtingendiensten, in het kader van het vergaren van inlichtingen voor diplomatieke en andere doeleinden. Alle landen doen dat. Het gebeurde niet om politieke tegenstanders in eigen land tegen te werken, wat in het geval van Trump-Oekraïne wel het geval lijkt te zijn. Het eerste is niet sjiek maar wel legaal, en bovendien in het landsbelang. Het tweede is niet legaal omdat het (mogelijk) ambtsmisbruik is door de president, en niet in het belang van het land. Mensen moeten er immers van op aan kunnen dat de instituties boven alle twijfel verheven zijn. Het presidentschap staat daarvan niet los.