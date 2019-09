Pelosi stelt onderzoek naar afzetting Trump in

Gepubliceerd op | Views: 286 | Onderwerpen: Donald Trump

WASHINGTON (AFN) - Voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi zegt dat het Huis een officieel onderzoek naar het afzetten van president Donald Trump is gestart. Voordat het onderzoek ingesteld kan worden, moeten 218 congresleden voor zijn. Of dit ook het geval is, is niet bekendgemaakt door Pelosi.

Volgens Pelosi heeft Trump meerdere keren de wet gebroken. Zo zou hij publicatie van een verklaring van een klokkenluider hebben tegengehouden en zou hij de Oekraïense president Volodimir Zelenski hebben gevraagd onderzoek te doen naar mogelijke corruptie door Joe Biden en zijn zoon. Trump zou Zelenski acht keer hebben gevraagd een onderzoek in te stellen naar de mogelijke presidentskandidaat Biden, Zelenski zou die hulp hebben geweigerd.

Volgens de Democraten zou Trump hebben gedreigd geld voor Oekraïne achter te houden, als Zelenski het onderzoek niet zou herstarten. "De president moet verantwoordelijk worden gehouden. Niemand staat boven de wet."

Telefoongesprek

Trump heeft toegegeven ruim 400 miljoen aan hulpgeld voor Oekraïne niet uit te betalen, maar dat doet hij omdat hij vindt dat Europese landen meer moeten bijdragen. Het telefoongesprek waarin hij zou hebben gedreigd het geld achter te houden, wordt woensdag openbaar gemaakt. Dat zei Trump dinsdag.

Kort voor de bekendmaking van Pelosi liet de president al weten zich geen zorgen te maken over het onderzoek. "Dit komt mijn populariteit alleen maar ten goede." Kort na de persconferentie van Pelosi twitterde Trump dat het een heksenjacht was. "Ze hebben nooit het transcript van het gesprek gezien."

De laatste keer dat een dergelijk onderzoek werd ingesteld was toen Bill Clinton president was in 1998, omdat hij onder ede zou hebben gelogen over een aanklacht wegens seksuele intimidatie.