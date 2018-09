Nike-topman trots op campagne Kaepernick

Gepubliceerd op | Views: 1.259

BEAVERTON (AFN) - Nike-topman Mark Parker is trots op de reclamecampagne van zijn bedrijf met de controversiële American football-speler Colin Kaepernick. Volgens Parker merkt het sportmerk dat de campagne aanslaat op sociale media, maar ook qua verkopen.

Kaepernick is het gezicht van een nieuwe Nike-campagne. Als speler van San Francisco 49ers knielde hij in 2016 voor het eerst tijdens het volkslied als protest tegen politiegeweld tegen zwarte Amerikanen. Die protestactie herhaalde hij sindsdien elke wedstrijd en kreeg ook navolging van andere spelers. Het leverde hem ook veel kritiek op, onder meer van de Amerikaanse president Donald Trump. Die verwijt de speler dat hij niet vaderlandslievend is.

Sinds begin 2017 zit Kaepernick zonder werk. Hij heeft de American football-bond NFL aangeklaagd omdat die hem op een zwarte lijst zou hebben gezet. De campagne van Nike was ook direct controversieel. Critici van Kaepernick riepen op sociale media onder meer op tot een boycot van Nike producten. Ook staken ze schoenen van het sportmerk in brand.

De campagne ging drie dagen na afloop van zijn eerste kwartaal van start. In dat kwartaal verhoogde Nike de omzet met 10 procent tot 9,9 miljard dollar. De nettowinst steeg naar bijna 1,1 miljard dollar, van 950 miljoen dollar een jaar eerder. Volgens Nike werd wereldwijd goed zaken gedaan met de verkoop van onder meer sportschoenen en sportkleding. Financieel directeur Andy Campion sprak van sterker dan verwachte groei van het Amerikaanse bedrijf.