Onrust bij KLM over gerucht rond Smith

Gepubliceerd op | Views: 637 | Onderwerpen: luchtvaart

AMSTELVEEN (AFN) - Het gerucht dat topman Ben Smith van Air France-KLM commissaris kan worden bij KLM zorgt voor de nodige commotie bij de Nederlandse luchtvaartmaatschappij. Volgens voorzitter Jan Willem van Dijk van de ondernemingsraad van KLM is er weinig behoefte aan een toezichthoudende functie van Smith bij het bedrijf.

De Franse krant La Tribune meldde dat de onlangs aangetreden Smith mogelijk een commissariszetel kan krijgen bij KLM. ,,Daar herkennen we meteen de bekende werkwijze. Er wordt een artikel in een Franse krant gepubliceerd en er wordt gewacht op de reactie bij KLM. Het is een oude wens van bestuursvoorzitters van Air France-KLM om commissaris te worden en daar is KLM ontzettend op tegen. We zijn onafhankelijk en dat willen we graag zo houden'', aldus Van Dijk.

Smit trad vorige week maandag in dienst bij Air France-KLM. Volgens Van Dijk kan hij zich eerst beter focussen op de gang van zaken bij Air France, dat in de clinch ligt met zijn personeel over hun eisen voor een loonsverhoging.