FNG wil schoenenbedrijf Henkelman overnemen

MECHELEN (AFN) - Kledingwinkelbedrijf FNG heeft een overnamedeal gesloten met Henkelman Groep, dat zich bezighoudt met de ontwikkeling en productie van schoenen. De geplande overname zou tegen het einde van het jaar definitief rond moeten zijn.

Henkelman werd 33 jaar geleden opgericht en heeft zijn hoofdkantoor in Weert. Er werken 55 mensen bij het bedrijf dat een jaaromzet draait van circa 45 miljoen euro. Oprichter Theo Henkelman is volgens de verklaring zeer verheugd over de samenwerking met FNG en zal minstens tot eind 2020 aan de groep verbonden blijven.

Volgens FNG kan met deze stap het bedrijf versneld zijn strategisch belangrijke aankoopplatform voor kleding versterken met jarenlang opgebouwde schoenenkennis.