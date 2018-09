Farmaceut Novartis schrapt ruim 2000 banen

Gepubliceerd op | Views: 496

BAZEL (AFN/BLOOMBERG) - De Zwitserse farmaceut Novartis schrapt in eigen land ruim 2000 banen of ongeveer een zesde van het totaal. Het gaat om 1450 banen bij de productie van medicijnen en nog eens 700 bij de zakelijke diensten. Tegelijkertijd wil Novartis ook 450 nieuwe banen creëren in Zwitserland.

De reorganisatie is bedoeld om kosten te besparen. Ook wil Novartis zich onder topman Vas Narasimhan, die in februari aantrad, vooral richten op vernieuwende medicijnen.

Novartis schrapt ook nog 400 banen in Engeland waar het een productiefaciliteit sluit. Dat heeft niets met de brexit te maken, zegt het bedrijf.