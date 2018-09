'Beleggers zoeken richting op Wall Street'

Gepubliceerd op | Views: 484

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York staan dinsdag voor een wisselende opening. Beleggers zoeken naar richting en houden zich weer meer bezig met het handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China. Ook kijken ze naar de Federal Reserve die dinsdag begint aan zijn beleidsvergadering en naar de nationale politiek. Het aftreden van de tweede man van het Amerikaanse ministerie van Justitie Rod Rosenstein hangt in de lucht.

Het Amerikaans-Chinese handelsconflict staat weer in de belangstelling nu maandag een nieuwe ronde van importheffingen van kracht is geworden. Ook liet China al meermalen weten dat praten geen zin heeft als president Trump steeds blijft dreigen met nieuwe heffingen. De Chinezen beschuldigen hem van pesterijen en stellen dat hij geen oog heeft voor de onderlinge verhoudingen.

De Fed vergadert over het beleid van de komende tijd. Woensdag geeft president Jerome Powell van het stelsel van centrale banken in een persconferentie een toelichting op de stand van de economie. Beleggers hopen daaruit de gevolgen van de handelsoorlog af te leiden en een idee te krijgen van toekomstige rentestappen.

Facebook

Op bedrijfsgebied staat Facebook in de belangstelling. De twee oprichters van Facebook-dochter Instagram, die de dagelijkse leiding van de fotodienst in handen hadden, vertrekken. Naar verluidt zouden ze de toenemende bemoeienis van Facebook-topman Mark Zuckerberg zat zijn.

Luxeconcern Michael Kors neemt het Italiaanse Versace over voor 2,1 miljard dollar. Het bedrijf verandert ook zijn naam naar Capri om weer te geven dat het bedrijf nu meer is dan alleen modemerk Michael Kors. Vorig jaar kocht Capri schoenenmerk Jimmy Choo al.

Comcast

Comcast heeft twee dagen na het winnen van de biedingsstrijd om mediabedrijf Sky al meer dan 30 procent van de aandelen gekocht. Zaterdag troefde de kabelaar 21st Century Fox af met een bod op Fox van bijna 39 miljard dollar.

Kledingbedrijf Ascena staat voor een fors hogere opening na goede resultaten. In de handel voorbeurs ging het aandeel tot 20 procent omhoog.

Maandag eindigde de toonaangevende Dow-Jonesindex 0,7 procent lager op 26.562,05 punten. De breder samengestelde S&P 500 zakte 0,4 procent tot 2919,37 punten. De technologiegraadmeter Nasdaq ging 0,1 procent omhoog tot 7993,25 punten.