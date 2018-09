Wereldwijde staalproductie loopt verder op

Gepubliceerd op | Views: 688

BRUSSEL (AFN) - De wereldwijde productie van staal is in augustus met 2,6 procent toegenomen in vergelijking met een jaar eerder tot 151,7 miljoen ton. Dat meldt de World Steel Association (WSA).

China, verreweg het grootste staalland in de wereld, voerde de productie met 2,7 procent op tot 80,3 miljoen ton. Ook in India, Japan, Spanje, Italië en de Verenigde Staten ging de productie omhoog. In Zuid-Korea werd evenveel geproduceerd als een jaar eerder en in Frankrijk, Turkije en Oekraïne was sprake van een daling.